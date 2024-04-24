Вечар пошвецени др Гавриїлови Костельникови

НОВИ САД – Вечар пошвецени Гавриїлови Костельникови будзе нєшка, 24. априла на 18 годзин у Заводзе за културу войводянских Руснацох будзе.

Руска заєднїца, того року означує и два значни рочнїци: 120 роки од обявйованя першей кнїжки уметнїцкей поезиї на руским народним язику – идилского венца „З мойого валала” (1904) и 100-рочнїцу од обявйованя першого ориґиналного драмского твора по руски – „Єфтайова дзивка”. Автор обидвох творох бул основоположитель руского литературного язика и оцец рускей уметнїцкей литератури др Гавриїл Костельник.

О спомнутих кнїжкох и живоце и творчосци др Гавриїла Костельника буду бешедовац: академик Юлиян Тамаш, проф. др Дюра Гарди и доц. др Ана Римар Симунович.