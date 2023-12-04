Рутенпрес

Вечар пошвецени шпиванки

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 37 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Етно ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова всоботу, 2. децембра, отримала свой Рочни концерт у преполним голу Основней школи „Йован Йованович Змай”. Вони ше публики представели зоз народнима сербскима писнями.

На концерту, як госци, участвовали Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, наш познати шпивач и музичар Михаил Рамач, Шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Стеван Мокраняц” зоз Качу, Шпивацка ґрупа Аматерского културно-уметнїцкого дружтва „Йован Попович” зоз Тителю, як и дзеци зоз дюрдьовскей Заградки ,,Дюрдєвак”.

Концерт потримала Општина Жабель.

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