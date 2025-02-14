Вечар рок музики у „Карпатох”

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва Карпати у Вербаше на пияток, 14. фебруара, будзе отримане друженє под назву Рок вечар Карпати.

З тей нагоди буду грац даскельо вербаски музични ґрупи – Карпати рок, ДНД, Дионис, як и госцуюци рок состав зоз Нового Орахова.

Два бенди Карпати рок зоз Вербасу и рок состав з Нового Орахова мож повесц же су рокенрол ветеранє хтори будовали фундаменти рок сценох у своїх местох.

У другей часци програми наступя нашлїднїки тих рокенрол ґенерацийох, бенд ДНД у хторим аж штири стредньошколки и дакус искуснєйши бенд Дионис.

На репертоару буду хити за любительох рокенролу шицких возростох.

Уход шлєбодни, а початок друженя заказани на 18 годзин.