Вецей ґенерациї повязани зоз музику

Єст вецей фамелиї у рускей заєднїци котрих повязує музика. Єдна з нїх и Новаковичова фамелия зоз Руского Керестура. Нєдавно у обяви на Фейсбук профилу зоз псевдонимом Янко Маковчань, виражел думанє же єден з наймладших членох тей фамелиї, Стефан, найлєпши гармоникаш у Керестуре младшей ґенерациї

Желько Новакович Керестурец, а пре любов, до Руского Керестура зоз Товаришева пришла його супруга Ясна Николич. Кед зме ше єй опитали чи єй було чежко прилагодзиц ше животу у Керестуре, лєм ше нашмеяла и одвитовала:

– Нє. Аж сом и по руски добре научела, попри супруга, дзецох, приятельох и жительох Керестура. Ту ше ми пачи жиц и кед дакеди бешедуєме зоз Жельком, я му гварим же, кед ше му ту нє пачи, най ше преселї, алє я оставам ту – гвари вона.

Ясна углавним пошвецена фамелиї и дзецом, и стара ше о їх обисцу. Спомина же єй нє завадза супругово одсуствованє кед є на терену, бо ма рижни обовязки коло дзецох. Новаковичова-Николичова фамелия ма тройо дзеци: найстаршу Станиславу, Стефана и наймладшу Леонору.

Приповедка давно почала

Желько свою приповедку о любови ґу музики почина зоз словами:

– Зоз музику ше у нашей фамелиї занїмали ище прадїдове. Оцец моєй мацери Любици, дїдо Дюра, грал на бас-приму и на тамбури и бул перши музичар у нашей фамелиї, а зоз своїм дружтвом грали як валалски музичаре ище док тирвала Друга шветова война. Мой оцец, Драґан Новакович, у Керестуре познати и як Шиля, грал у тедишнїм Младежским доме углавним рок, а у Доме култури, покля народни ансамбл грал на „Ружиˮ и за рижни други потреби Дома култури, дзе мали проби. Вон ище у дзецинстве грал на ґитари, як члени ромскей заєднїци у Керестуре, котри ше зблїжели з Руснацами. Активно участовал у културним живоце нашого валала и, по словох свойого сина, сотрудзовал зоз нашим визначним гармоникашом и културним дїячом Юлином Рамачом Чамом, а зоз нїм ше и радзел кед му требало помогнуц. Єден час бул и предсидатель ромскей заєднїци у Керестуре, док була активна. Найвекши шлїд, заш лєм, охабел у музики у композицийох компонованих за „Червену ружуˮ и „Ружову заградкуˮ, а их ше и нєшка дзечнє шпива.

Друга ґенерация Новаковичових музичарох

Кед Желько почал ходзиц до основней школи, уписал ше и до музичней школи ШОМО, оддзелєнє у Руским Керестуре.

– Перши наставнїк ми бул Чамо, а потим, кед сом ше уписал до музичней школи, почала зо мну робиц наставнїца Ирина Олеяр. Грал сом на клавиру котри ми, кед сом го першираз видзел, такой прироснул ґу шерцу. Тот инструмент ме обчаровал. Скорей у Музичней школи було иншак: на годзинох зме научели тото цо маме, пошли на испит, нє було нїяки окремни змаганя – памета Желько.

Желько остал музичар цали живот. Закончел основну школу у Керестуре, нє заняти є, углавним грає на вельких свадзбох по цалей Сербиї и так зарабя за живот. Ма свой бенд зоз Оджаку, „Маестро бендˮ, у котрим грає на клавиятурох.

– З оцом сом почал грац перши „свиркиˮ, на свадзбох и преславох. Свою першу свадзбу одграл сом 2001. року праве у Керестуре. Нам, младим, шицко тото було окреме интресантне. Сами зарабяме свой динар, у дружтве зме старших колеґох. Крашнє то буц музичар, грац на свадзбох и вешельох, алє мушим припознац же уж тераз и баржей вистанєм. Часто рушам на драгу на седем годзин рано и врацам ше аж идуци дзень рано. На свадзбох и ми мушиме буц весели. Можу домашнї положиц на стол єдзенє таке яке сцу, прикрашиц шицко на окремни способ, алє кед музика нє направи атмосферу, штимунґ як ше гвари, вец анї свадзба нє окремна.

Треца ґенерация ше школує

Найстарше дзецко Новаковичових, Станислава, тераз школярка Туристичного напряму Штреднєй школи у Руским Керестуре, тиж закочела ШОМО, напрям клавир. Свойочасово наступела на „Червеним пупчуˮ, дзе на змаганю достала и першу награду, алє тераз є кус менєй заинтересована за наступи, гоч познате же ма наисце красни глас.

Под час розгварки, вєдно зоз нами шедзели и наймладши члени їх фамелиї, Стефан и Леонора.

Стефан школяр седмей класи Основней школи „Петро Кузмякˮ, а тиж и школяр ШОМО у класи Мирка Преґунового, напрям гармоники. За себе гвари же му музика у креви.

– Кед сом бул мали, чул сом и видзел велїх музичарох, алє ше ми якош найбаржей спачела праве гармоника. Часто участвуєм на рижних музичних збуваньох, алє и на школских програмох, кед моя класа нащивює Дом за старих, дзе их вєдно зоз школскима пайташами розвешелюєме. Кед слово о музики, ту ми барз помогнул и Мирон Сивч, котри одлични наставнїк и педаґоґ, и од нього сом вельо научел. Тераз граєм на гармоники „мантованелиˮ котра ма 120 баси, а як и векшина, почал сом зоз гармонику „роял стандардˮ – толкує Стефан.

Оцец го дополнює же шицки починаю грац на меншим инструменту, а зоз компликованшима композициями потребни им и моцнєйши инструмент. У нашей музичней школи нєт одвитуюци инструменти за вежбанє, та родичи сами обезпечую школярови инструмент за вежбанє и їх фамелия за тото була порихтана.

За тераз Стефан на даяким векшим змаганю нє мал значни успихи, а на општинским змаганю мал 100 боди. Праве кед зме бешедовали, Желько приявел Стефана на два змаганя, од котрих перше у Чачку, у котрим ше будзе отримовац Собор сербскей гармоники, а квалификациї буду у Новим Садзе. На квалификациї до Панчева Стефан ма пойсц 20. мая и, кед ше квалификує, пойдзе на познате змаганє за гармонику до Сокобанї. Попри змаганьох, Стефан ше пририхтує и за упис до штреднєй музичней школи.

И Стево „Дарлинґ” Лакатош им родзина

Желько спомнул ище єдну родзину котра познати талант у музики, зоз їх фамелиї. Мацеров брат, познати Стево „Дарлинґˮ Лакатош. На Ю’тюбу познати його виводзеня писньох ґрупи Блек Сабат и Пинк Флойд. Вон барз талановани и наисце вше порихтани заграц и зашпивац. Авторе шпиванкох по котрих Стеван познати на Ю’тюбу контактовали зоз нїм и жадаю ше з нїм стретнуц, побешедовац, бо им наисце интересантни способ на котри грає їх композициї на гармоники. Стеван участвовал и на познатим змаганю у Горватскей „Горватска ма талант”. Гоч нєтипични, його талант препознати и Стеван ше пласовал до полуфинала.