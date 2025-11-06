Вецей одлуки на схадзки Општинскей ради

ШИД – На схадзки Општинскей ради (ОР) хтора отримана вчера, 5. новембра розпатрени звит о витворених приходох и трошкох спрам Одлуки о буджету општини од януара по септембер того року.

Директоре явних подприємствох поднєсли звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох зоз програмох дїлованя од януара по септембер того року.

Предшколска установа „Єлица Станивукович Шиля” поднєсла звит о роботи за 2024/25. рок як и рочни план роботи за 2025/26. рок.

ОР розпатрела и одлуку о розришеню окончователя длужносци директора Културно образовного центра и менованє директора як и менованє окончователя длужносци директора Центра за социялну роботу.

Тиж розпатрени и питаня зоз компетенциї Општинского правобранїтеля як и о предлогох за додзельоване Новемберскей награди.