Вецей табли виписани и по русински на уходзе до валалох

ПРЕШОВ, СЛОВАЦКА – Стреду, 25. януара 2023. року дочасова влада Словацкей Републики на своєй схадзки прилапела нови вименки законох у котрих и список валалох и варошох у хторих жию 15 одсто припаднїки националних меншинох. Пременки направели резултати попису хтори у Словацкей бул 2021. року, а як знаме Руснацох било вецей як пред 10 роками, преноши lem.fm, rusyn.fm.

У тих местох припаднїки русинскей, мадярскей, ромскей, українскей и нємецкей националней меншини маю право хасновац меншински язик у урядових контактох, а и мена валалох дзе их єст 15 одсто буду од 1. марца виписани на їх мацеринским язику.

Число таких валалох ше звекшало. Дотераз их у Словацкей було 638, а тераз их єст за 125 вецей.

Вецей мена валалох виписани на мацеринским язику буду мац и Руснаци. Дотераз було 66 валали хтори мали написани мена по русински, а по резултатох попису зоз 2021. року будзе ище нови 88 валали написани на їх мацеринским язику, а вєдно 154 валали и вароши буду написани по русински. Наприклад, и Медзилаборци буду написани по русински. По україински буду написани лєм 16 валали у Словацкей, тота национална меншина траци валали хтори виписани и на їх язику.

Табли виписани на язикох националних меншинох поможу же би ше зачувало язични идентитет националних меншинох.