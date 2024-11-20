Вецейгодзинова блокада Тужительства у Новим Саду

Нови Сад – Опозицийни покраїнски и републични посланїки, як и городски одборнїки, 19. новембра блокирали уход до суду и Тужительства у Новим Садзе, вимагали же би ше пущело политичарох и активистох хтори у гарешту после протесту 5. новембра пре нєщесце на Желєзнїцкей станїци Нови Сад 1. новембра кед страдали 15 особи, а два чежко покалїчени ище вше у чежким здравственим стану.

Блокада почала на 7:50 годзин, а потим на место опрез суду пришла полиция котра, як могло чуц на локалних медийох, пришла замодлїц посланїкох же би ше сконєли и оможлївели занятим войсц до будинку. Пошвидко пришло до дриляня зоз обидвох бокох и пришла полиция задлужена за розбиванє демонстрацийох.

Блокада тирвала коло пейц годзини преноша медиї и аґенциї. Медзи учашнїками блокади опрез Тужительства були функционере Народного руху Сербиї Борислав Новакович и ССП Мариника Тепич, зоз Руху за преобраценє Янко Веселинович, Милан Поґачар, Бранислав Ґрубачки… Вони поручели же нє престаню глєдац правду за жертви новосадскей траґедиї и вимагац одвичательносц виноватих за нєщесце.

Тужительство у Новим Садзе до тераз вислухало коло 70 особи, алє по тераз нїхто нє загарештовани.

По 19. новембер у Новим Садзе, Беоґрадзе и других местох отримани вецей протести на хторих гражданє вимагали же би одвичательни за траґедию на Желєзнїцкей станїци Нови Сад були процесуовани.