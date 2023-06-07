Вчера закончена настава

РУСКИ КЕРЕСТУР – По одлуки Влади Сербиї окрем малих матурантох вчера, 6. юния, наставу у тим школским року закончели и шицки други школяре основних и штреднїх школох, та так и у керестурскей.

Такой од 7. по 20. юний, по словох заменїци директорки Ясмини Надь, буду орґанизовани други форми воспитно-образовней роботи, а то дополнююца и додатна настава, як и пририхтуюца настава за Закончуюци испит за малих матурантох котри будзе по школским календаре од 21. по 23. юний. У медзичаше, 13. юния мали матуранти буду мац шветочне додзельованє дипломох, дефиле и матурски вечар у школи.

Цо ше дотика виправяня оценох, 6. юния кажди наставнїк дал предкладанє оцени и, кед ю школяр зосце виправиц през тоти форми, то и годзен поробиц.

Тиж так, буду витворени и плановани настава у природи и екскурзиї, а по 20. юний поряднє роби и интернат, як и предлужене пребуванє.