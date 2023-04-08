Вечурня зоз Хованьом Христа и покладаньом плащанїци до гробa

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, на Вельки пияток 7. Априла, на 15 годзин зоз керепканьом место дзвона оглашена Вечураня зоз хованьом Христа и покладаньом плащанїци до гроба.

Вечурню предводзел кир Гергий Джуджар, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа. Цалу Вечурню провадзели вирни котри ше пришли освидомиц Христовей шмерци и после обходу и покладаня плащанїци до гроба циловали плащанїцу.У цихосци и глїбокей молитви роздумовали о церпеню и шмерци Христовей.

Члени Церковного одбору до вечара тримали стражу при гробу Христовому, а вирни поєдинєчно приходзели помодлїц ше и поциловац плащанїцу.