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Вечурня зоз Хованьом Христа и покладаньом плащанїци до гробa

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 37 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, на Вельки пияток 7. Априла, на 15 годзин зоз керепканьом место дзвона оглашена Вечураня зоз хованьом Христа и покладаньом плащанїци до гроба.

Вечурню предводзел кир Гергий Джуджар, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа. Цалу Вечурню провадзели вирни котри ше пришли освидомиц Христовей шмерци и после обходу и покладаня плащанїци до гроба циловали плащанїцу.У цихосци и глїбокей молитви роздумовали о церпеню и шмерци Христовей.

Члени Церковного одбору до вечара тримали стражу при гробу Христовому, а вирни поєдинєчно приходзели помодлїц ше и поциловац плащанїцу.

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