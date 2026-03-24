Велибор Влашкалич у вкупним резултату перши

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рибалову Еделински у Руским Керестуре, внєдзелю, 22. марца було отримане змаганє у спортским риболову на фидер – (Method Feeder).

На змаганю участвовали вкупно 17 змагателє, хтори були росподзелєни до трох секторох – А, Б и Ц.

Найлєпши резултати по секторох:

сектор A – 1. место завжал Велибор Влашкалич (67,100 килоґрами – 28 фалати);

сектор B – 1. место завжал Милован Калань (37,500 килоґрами – 17 фалати);

сектор Ц – 1. место завжал Джо Шапина (60,400 килоґрами).

На змаганю у спортским риболову влапене 222 фалати, а риба була чежка 538,8 килоґрами.

Окремне припознанє достал власнїк рибалова Мирко Еделински на потримовки и госцопримству, як и змагателє зоз Горватскей хтори участвовали на змаганю. Як подзекованє, погар достал судия нєдзельового змаганя, Стефан Влашкалич.

За перши три места зоз каждого сектору були обезпечени погари.

Орґанизатор змаганя у спортским риболову на фидер – (Method Feeder) у Руским Керестуре бул Мирко Фекете зоз помоцу рибалова Еделински.