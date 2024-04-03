Велька ноц и по новим и по старим календаре

СУБОТИЦА – У нашей парохиї у Суботици, внєдзелю, 31. априла, на порядней мешачней Служби Божей на пол пиятей у Францисканскей церкви, вирни преславели и Пасху.

Гоч у Суботици вирни зависно од походзеня, чи су по походзеню з Керестура, Коцура, чи з Орахова, Вельку ноц преславюю по обидвох календарох.

Службу Божу служел о. Данил Задрепко хтори и наказовал о моци вири, а шпиванє водзел франєвацки священїк Иван Микленич зоз Суботици.

Нєдзельова Служба Божа була зоз панахиду за упокоєного парохияна Любу Ґовлю, активного члена Дружтва Руснацох у Суботици.