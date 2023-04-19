Велька ноц преславена у коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици внєдзелю, 16. априла, вирни котри ше ровнаю по юлиянским календаре преславели вельке християнске швето, Вельку ноц.

У Страсним тижню коцурски парохиянє означели и Вельки штварток, з Вечурню и Службу Божу святого Василия Велького. На Вельки пияток бул строги пост, а того дня рано отримана и Утриня зоз читаньом 12 Страсних eвангелийох. Пополадню служена Вечурня зоз покладаньом плащанїци, хованє Исусово, а вечар отримана Дзевятнїца до Божого милосердия, як и Єрусалимска утриня, плач Мацери Божей.

У коцурскей парохиї на Вельку соботу бул дзень цихей молитви, того дня церква була отворена цали час. Парохиянє, од ранших по вечарши годзини, могли нащивиц Исусов гроб и помодлїц ше. Того вечара було Вельконоцне всеночне, Служба Божа и Воскресна утриня, зоз обходом коло церкви.

Перши дзень Велькей ноци, Воскресенє Исуса Христа, почал зоз Дзецинску Службу Божу на 8 годзин, а потим на 10 годзин отримана Велька святочна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох. Службу служели парох коцурски о. Владислав Рац и капелан рускокерестурски о. Михайло Шанта. Гоч хвиля була кус пременлїва, пошвецанє вельконоцних кошаркох було, традицийно, отримане у церковней порти у котрей з тей нагоди було вельо парохиянох.