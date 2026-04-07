Велька ноц преславена и у Миклошевцох

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Внєдзелю на 11 годзин почала Служба Божа з нагоди преслави Велькей ноци. Службу служел миклошевски парох о. Роман Ступяк, провадзела го шпивацка ґрупа КУД Яким Ґовля, а апостол одшпивал Иван Лїкар. После Евангелиї, парох пречитал Вельконоцну посланїцу крижевского владики Милана Стипича.

Велька ноц була красна нагода за велїх госцох же би пришли зоз цалей Горватскей и зоз иножемства нащивиц свою родзину и приятельох. Того року послужела красна хвиля та швеценє єдзеня було на отвореним у церковней порти, а було коло 60 кошарки. Мированє будзе отримане нєшка, вовторок на Служби Божей на 10 годзин.