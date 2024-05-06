Велька ноц преславена и у Новим Вербаше

ВЕРБАС – Внєдзелю, 5. мая, у Грекокатолїцкей церкви святого Владимира у Новим Вербаше преславена Велька ноц.

У нововербаскей парохиї Вельконоцну Службу Божу зоз пошвецаньом кошаркох з пасхалним єдзеньом служел парох нововербаски о. Данил Задрепко. Служби Божей присуствовали числени парохиянє, а швето того дня почало зоз Пасхалну утриню на пейц годзин, того року по кус нєзвичайним рядошляду. У духу радосци и заєднїцтва, молитва виполнєла церковни простор, а перши зарї слунка витворели окремну атмосферу котра додатно прикрашела вельке християнске швето.

По законченю Служби Божей, парох о. Задрепко пошвецел кошарочки зоз пасхалним єдзеньом. Того року у нововербаскей парохиї пошвецени 143 кошарочки.

Пред тим, вербаски парохиянє означели и Вельки штварток, як и Вельки пияток зоз хованьом Исуса Христа, а всоботу у молитви и цихосци при його гробе роздумовали о Исусових мукох, церпеню и шмерци.