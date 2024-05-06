Велька ноц преславена у Старим Вербаше

ВЕРБАС – У Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше внєдзелю, 5. мая, означене вельке християнске швето, Велька ноц по юлиянским календаре.

У старовербаскей парохиї Вельку святочну Службу Божу на перши дзень Велькей ноци служел парох старовербаски о. Алексий Гудак. Вельке число вирних того дня принєсли свойо вельконоцни кошарочки до церковней порти на пошвецанє, а зоз пошвеценим пасхалном єдзеньом благослов однєсли и до своїх обисцох. Того дня було и мированє, як и на Шветли пондзелок кед означене и швето Дзуря зоз пошвецаньом жита, а мировац ше могло и на Шветли вовторок.

Пред тим, парохиянє старовербаскей парохиї означели и Вельки штварток зоз читаньом 12 Страсних евангелийох , як и Вельки пияток зоз хованьом Исуса Христа. При його гробе през молитву ше здогадовали його церпеньох и шмерци, а всоботу од 20 годзин служене и Пасхалне бдениє.

И у Змаєве, дзе парох о. Гудак обслужує грекокатолїцких вирних, зоз красним числом парохиянох преславена Велька ноц и пошвецени кошарочки.