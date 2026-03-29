Велька виходносц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, на штирох виберанкових местох, право гласац мали 3702 полнолїтни особи, а по перших, ище нєурядових податкох, тото право вихасновали коло 2554 особи, цо просеково виноши 69 одсто.

На виберанковим месце число 35 Ловарске дружтво „Яребица”, улїца Русинска 57, на виберанки вишло 69 одсто гласачох.

На виберанковим месце число 36 Дом пензионерох, Фрушкогорска 57, вишло 66 одсто гласачох.

На виберанковим месце число 37 ЯКП „Руском”, Маршала Тита 59, вишло 68 одсто гласачох.

На виберанковим месце число 38 Основна школа и ґимназия „Петро Кузмяк”, односно такволани Замок, Фрушкогорска 64, вишло 73 одсто гласачох.