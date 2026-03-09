Велька заинтересованосц школярох на Кампу ученя и друженя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, 6. и 7. марца, у Основней и штреднєй школи зоз Домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре, отримани Камп ученя и друженя за школярох осмих класох у другим термину, хтори орґанизовани пре вельку заинтересованосц.

Програма Кампу була обдумана подобно як и у першим термину, та пияток, 6. марца такой по приходу за школярох були обдумани роботнї упознаваня медзи собу и зоз простором школи, а после вечери школяре мали рижни спортски активносци.

Шлїдуюцого дня, всоботу, школяре мали интересантни, креативни и практични тематски роботнї зоз хемиї и применєних наукох, тиж и зоз историї и социолоґиї, а после полудзенку отримани им роботнї зоз биолоґиї и зоз технїки и технолоґи.

У другим термину приявели ше 35 школяре, преважно зоз Кули, Коцура, Сивцу, Савиного Села, Змаєва, Лалитю и Крущичу, а же би шицки мали нагоду єднак участвовац у роботньох, школяре були подзелєни до двох ґрупох. Змесцени були у Дому школи, на бази полного пансиону, а пребуванє нє плацели.

Циль кампу бул же би ше школярох на интересантни и интерактивни способ упознало зоз планом и змистом школских предметох хтори их чекаю кед ше опредзеля уписац ше до Штреднєй школи у Керестуре, односно до Ґимназиї або на напрям Туристично-готелиєрски технїчар.