Вельке число и викладачох и нащивительох

КУЛА – Тогорочни єшеньски фестивал квеца у Кули отримани дзекуюци уж вецейрочней традициї, алє озда насампредз и прекрасней слунковей хвилї, бул то прави богати пияц квеца и продуктох ручного виробнїцтва, єдлох и велїх рижних автохтоних и домашнїх продуктох.

Фестивал квеца бул у Крамеровей улїци пияток и всоботу, 13. и 14. октобра, централна часц починала на площи опрез пошти, а штанди викладательох и тарґовцох були поставени вонконцом аж по мост.

На поволанку орґанизаторох ше одволали вецей як 100 викладателє, насампредз продукователє квеца, од котрих могло купиц понайвецей сезонски єшеньски квеца, алє и цибульки ярнїх квецох, та жимжелєни и лїсцопадни древа и други рошлїни котри можу прикрашиц двори и парки, алє и хижни квеца.

Фестивал квеца орґанизовали Туристична орґанизация и Локална самоуправа Општини Кула.