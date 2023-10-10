Вельке одволанє гражданох

КУЛА – У Дому здравя у Кули, внєдзелю 8. октобра, отримани превентивни препатрунки за жени и хлопох.

Зоз ултаразвучним и мамоґрафским препатрунком, превентивно препатрени 118 жени старши як 40 роки, а препатрени и 86 хлопи старши як 49 роки.

Превентивни препатрунки подрозумйовали лабораторийни препатрунок, пре ПСА скрининґ на карцином простати при хлопох.

Превентивним препатрунком присуствовали и директорка Дома здравя Кула дохторка Весна Томич, предсидатель општини Дамян Милянич и директор филияли Републичного фонду за здравствене осиґуранє за Заходнобачки округ дохтор Владо Бабич.