Вельке одволанє людзох на превентивним препатрунку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Специялистични превентивни препатрунки у Руским Керестуре отримани всоботу, 18. марца, а жителє могли превериц цукер у креви и кревов прицисок, поробиц и ЕКҐ и ултразвук бруха, як и препатрунок дерматолоґа. Одволанє було добре, коло 60 людзох одлучело вихасновац превентивну контролу свойого здравя.

Тоту акцию специялистичних препатрункох гражданох без заказованя, а пре превенцию евентуалних охорйованьох, порушал Дом здравя Кула.

Директорка Дома здравя Кула, дохторка Весна Томич визначела же барз важне унапрямовац фокус на доступносц самих препатрункох локалного жительства, у смислу активованя специялистох. Зоз такима акциями зменшуєме и розтерховюємe рядошлїд чеканя, а зоз тим и обезпечуєме адекватни условия за здравствене допатранє жительства.

На тей акциї присуствовали предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, директор филияли Републичного фонду за здравствене осиґуранє за Заходнобачки округ дохтор Владо Бабич и предсидатель Совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр.