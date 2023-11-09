Вельке спортске ривалство, алє ище векше приятельство

Друженє ветеранох фодбалерох коцурскей Искри и керестурского Русина оддавна постало традицийне. Раз, два раз у року стретаю ше на дуженьох поздогадац ше як було на теренох пред 30-40 роками, хто яки дал ґол и числених анеґдотох. Углавним шицки ше здогадую того цо им одвитує.

На Пелетовим салашу у Коцуре прешлого викенду коцурски ветеранє ФК „Искра” орґанизовали ище єдно традицийне друженє зоз ветеранами ФК „Русин” зоз Руского Керестура, котре запровадзую уж даскельо роки.

По словох присутних ветеранох, намагаю ше голєм раз, два раз до рока орґанизовац таки друженя, углавним у красним амбиєнту Пелетового салашу. Таки сходи нагода же би ше стретли, побешедовали, врацели памятки на часи кед були активни фодбалере на терену.

ЗДОГАДОВАНЄ НА ДАВНИ СТРЕТНУЦА И АНЕҐДОТИ

На тим сходу Коцурци були домашнї, та зоз приготовеним полудзенком, у приємним амбиєнту, красней и веселей атмосфери до вечарших годзинох у друженю уживали ветеранє наших руских визначних фодбалских клубох.

Дакедишнї ґолман Силвестер Хромиш Стариґа, котри мал нагоду ношиц дрес обидвох клубох и бавиц за обидва екипи, з ошмихом гварел же му окреме мило же резултат у друженьох вировнати на 3:3.

– Вецей роки ше дружиме, ветеранє, управа Русина и Искри. Дакус були ажурнєйши од нас и потераз три раз уж були домашнї таким друженьом, раз у Руским Керестуре, а два раз ту на Пелетовим слашу у Коцуре. Медзитим, перше зме зменшали тот резултат, а зоз нєшкайшим друженьом и вировнали на 3:3, цо ми окреме мило – гварел Силвестер Хромиш.

Друженє барз приємне, я даяких и своїх приятельох волал, и старих ветеранох як тренера Драґана Комненовича котри ма прейґ 90 роки, алє бул зопарти присц пре здравствени причини. Углавним, шерцо ми полне же зме ше так зишли и же шицки задовольни, же зме ше дружели. Понеже я бавел и за Русин и за Искру, наисце мам барз добрих пайташох у обидвох екипох – гварел Хромиш.

Михайло Варґа Пеле, ветеран Искри, и Елемир Рамач Еле, ветеран Русина, зачатнїки орґанизованя таких сходох и друженьох ветеранох.

ПОЗНАНСТВО ДЛУГЕ ВЕЦЕЙ ЯК ТРИЦЕЦ РОКИ

– Ми ше велї познаме и дружиме вецей як 30 роки, даєдни и длужей. Каждого року кед ше зидземе, евокуєме памятки на тото цо було пред 30, 40 роками, хто кому кеди и як дал ґол, шицки ше здогадню того цо и як му одвитує – бешедує Пеле з ошмихом – алє то найменєй важне, важне тото же добре розположенє, а Еле и я потенцирали на тим же би ше таки друженя и сходи почали запровадзовац. Госци з Керестура гваря же им барз мило присц до нас, а и ми ше барз приємно чувствуєме кед пойдземе до нїх. Були зме и на означованю 100-рочнїци Русина, наших дакедишнїх ривалох на терену, а тераз приятельох цо нам вше укажу чесц и же вше шицко будзе як треба.

Керестурски ветеранє ше придружели позитивним упечатком о сходох котри вєдно запровадзую.

– То красне стретнуце бо ше дружиме старши товарише и треба тоту традицию предлужиц. Перше требало почац, док нє було Елеа и Пелеа, а тераз тоту традицую предлужуєме и ми ше будземе трудзиц най то тирва цо длужей и най нам будзе фино. И нє лєм ми котри зме ту тераз, алє и други Коцурци и Керестурци фодбалере вєдно. И тераз ше назберало красне число нас ветеранох, а важне же ше дружа людзе, без огляду и на роки, и на шицко друге – гварел ветеран керестурского Русина Владимир Малацко Мале.

Як додал Варґа, жаль му же даєдни з коцурских ветеранох котри порядни на тих сходох тераз нє могли присц пре особни причини, алє то висша сила на котру нє мож вплївовац, гварел Пеле.

– Ми дас пред 10 роками бавели стретнуце ветеранох, алє зме теди похопели же то уж нє за нас, бо лєм цо нам Нагла помоц нє требала – гвари з ошмихом – у каждим случаю, думам же бизме ше требали так дружиц голєм раз до рока, а ми то кус и „поґураме” най будзе и частейше. На концу, то и сущносц живота, нє най ше замкнєме и приповедаме як чежко, алє треба найсц простору и направиц же би ше дацо позитивне случело. А можеме уж и повесц же нам тоти друженя постали и традиция з хтору ше барз цешиме – заключел Варґа.

После полудзенку, на шор пришло з теориї прейсц на праксу, та фодбалске искуство указац на терену хтори живот значи. У спортским сеґменту преславйованя ювилею, младши Русиново пионире, односно дзеци возросту 2. и 3. класи основней школи, страцели од своїх коцурских парнякох з резултатом 8:7. Источашнє, на другей половки терену, старши Русиново пионире бавели медзисобу понеже нє мали адекватного процивнїка свойого возросту, та за нїх резултат остал у другим плану.

А кед слово о искуснєйших фодбалерох, и Русиново ветеранє бавели процив коцурскей Искри. Понеже ветеранє були числени, оформени два екипи – старша, за хтору наступели бавяче старосней гранїци просеково понад 55 рокох, и младша, за хтору старосна гранїца у просеку була од 35 по 50 роки.

Стретнуце започали старши ветеранє, но пре квалитетнєйше бависко и лєпшу убавеносц госцуюцей Искри хтора за кратки час поведла зоз 3:0, нєодлуга на терен мушели висц и припомогнуц и младши Русиново ветеранє, же би здогонєли резултатску предносц. Ту уж бависко поставало напартейше, екипи бавели приблїжно єднак з надосц нагодами за обидва боки, но Коцурци ше заш лєм лєпше тримали и виборели побиду з резултатом 5:4. А после додзельованя припознаньох, медальох и побиднїцкого погару, вешелєнє з музику на Ярашу предлужене до позних ноцних годзинох.

РЕЗУЛТАТ У ДРУГИМ ПЛАНУ

З нагоди означованя велького ювилею ФК „Русин”, 100-рочнїци од снованя, вельку улогу мали и ветеранє вичних ривалох на фодбалским терену – домашнього ФК „Русин” и ФК „Искра”. На ревиялним стретнуцу з тей нагоди домашня екипа мала моцну лавку, аж два постави бавячох – старшу, понад 55 роки и младшу до 50 рокох. Стретнуце почала старша екипа, алє понеже пошвидко вистали, а резултат баш нє бул славни за домашню екипу, на терен вишла младша екипа хтора дакус вигладкала резултат. До конца победзела екипа Искри зоз резултатом, 5:4. Но, резултат бул у другим плану, а за вичне ривалство и товариштво, Русиновци представительом Искри уручели окремне припознанє – Плакету наменєну „нашим спортским братом”.

За Искрових ветеранох наступели – Силвестер Хромиш, Владимир Цап, Давор Зорич, Дамир Ґубаш, Янош Баланґо, Милан Дукич, Златко Колєсар, Здравко Фаркаш, Драґан Неделькович, Славко Фирман, Александар Петрович, Даниєл Горняк, Милош Чурґуз, Александар Филеп.