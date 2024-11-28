Вельки канал у прешлосци и будучносци

СУБОТИЦА – У рамикох манифестациї Вечар Мафтея Виная, Дружтво Руснацох у Суботици вовторок, 26. новембра 2024. року у читальнї Городскей библиотеки у Суботици орґанизовало промоцию кнїжки Вельки канал авторох Дєзи и Атили Бордаш.

Предсидателька Дружтва Анамария Лендєр привитала присутних, медзи котрима були и члени Националного совиту Руснацох Славиша Сабадош и Михайло Пашо, члени Држтва Руснацох зоз Суботици. На промоциї шпивала шпивацка ґрупа Дружтва Руснацох.

Кнїжка Вельки канал написана по сербски и по мадярски, а описує живот и роботу Йожефа Киша, його животне дїло у будованю Велького бачкого каналу, хтори пременєл швет, Войводину и Бачку. Автор Дєзе Бордаш визначел же реакция читачох тей кнїжки барз позитивна, же кнїжка длуго стала у рукопису, а вишла на вельки ювилей – 220 роки як беґель постал преходни и 275 роки од народзеня Йожефа Киша и 210 рокох од його шмерци.

У кнїжки обробени историят каналу, як є правени, яки було проблеми кед го копали. Дєзе приповедал и о часци хтори писал його покойни брат Атила, хтори писал о других проєктох Йожефа Киша, односно о проєктох у Вербасу, Сенти, преводнїцох, як и церкви у Коцуре цо тиж була його проєкт.