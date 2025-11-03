Вельки Комеморативни сход отримани у Новим Садзе

НОВИ САД – З нагоди першей рочнїци як спадло надкрице на Желєзнїцкей станїци Нови Сад, всоботу 1. новембра, студенти у блокади и гражданє орґанизовали вельки Комеморативни сход на хторим було вецей тисячи людзох.

Гражданє з 16 локацийох приходзели у колонох до станїци, а точно на 11:52 годзин, у чаше кед ше траґедия случела, дали чесц жертвом.

Потим ушлїдзела програма у орґанизациї студентох, на хторей бешедовали: мац єдного з настрадалих Дияна Хрка, студентка Филозофского факултету у Новим Садзе Надя Шолая, ґлумец Тихомир Станич и професорка Будовательного факултету у Беоґрадзе др Саня Фриц. После бешедох приказани филм „Ретроспектива”.

Край програми бул на Кею жертвох рациї кед зоз 16 минутову цихосцу дата чест настрадалим и пущени 16 лампиони.

Цалого дня Булевар ошлєбодзеня бул блокирани. Ту були поставени и пункти зоз першу помоцу, єдзеньом и информациями.