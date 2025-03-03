Вельки протест у Нишу

НИШ – Вельки протест наволани „Студентски едикт”, отримани на централней городскей площи и на вецей локацийох у Нишу.

Дзень пред тим студенти у блокади и до Нишу, як и пред двома тижнями до Краґуєвцу, сцигли пешо, дахто на бициґлох, а як потримовка студентом до Нишу пришли и на тисячи гражданє зоз цалей Сербиї.

Протест почал всоботу 1. марца на дзевец годзин и тирвал 18 годзини.

У протестней програми наступели хори, музични ґрупи, виведзени перформанси, а студенти у блокади представели и „Студентски едикт” символични документ о шлєбоди, правди, достоїнству, о держави солидарносци.

На Площи краля Милана коло памятнїка ошлєбодительом Ниша посадзени 15 древка на хторих мена настрадалих у траґедиї хтора ше случела у Новим Садзе 1. новембра 2024. року.

У Нишу наявени нови студентски протест хтори будзе у Беоґрадзе 15. марца.