Вельки протестни сход у Савиним Селу

САВИНЕ СЕЛО – У Савиним Селу внєдзелю вечар, 1. марца отримани вельки протестни сход з нагоди означованя 16 мешацох од траґедиї у Новим Садзе котра ше случела 1. новембра 2024. року.

Початок протесту бул заказани на 17 годзин, а того дня зоз околних местох до Савиного Села сциговали шицки котри потримую студентох. У центру валалу за нїх домашнї порихтали закуску и ошвиженє, и так дочекали шейтачох, бициґлистох и байкерох з Вербасу, Коцура, Кули, Змаєва, Бачкей Паланки, Ловченцу, Нового Саду и велїх других местох.

У Вербаше ше, з нагоди означованя рочнїци як спадла стреха на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе, позберали людзе котри на Ясикох посадзели 16 млади вербово стебла и зоз пригоднима словами пущели 16 голуби, як символ за 16 страцени животи у тей траґедиї. Потим рушели до шейтаня по Савине Село, през Коцур, котре облапяло драгу длугоку 16 километери.

На отриманим сходу у Савиним Селу бешедовали студенти, представнїки ветеранох, представнїки младих зоз Кули котри вихасновали нагоду поволац шицких же би их потримали на наиходзацих виберанкох у тей општини. Тиж бешедовал и студент зоз Мионици, порядни професор на Медицинским факултету у Новим Садзе др Илия Срданович, а того вечара ше збула и веридба.

На видео-биму пущани знїмки и фотоґрафиї зоз предходних протестох у тим валалє котри ше континуовано отримую каждей нєдзелї од самого початку, пред роком. Протестни сход провадзели и наступи музичних ґрупох Беоґрадски синдикат и Рок траяня.

Протестни сход прешол мирно.