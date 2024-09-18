Вельки вилїви у Европи

ЕВРОПА – Найвекши вилїви у остатнїх двох деценийох залапели централну и восточну Европу. Дотераз страдали 18 особи у циклону Борис у Ческей, Польскей, Румуниї.

Слово о найвекших вилївох на подручу од Австриї по Румунию пише Евронюз.

Пре вилїви хтори виволали моцни дижджи, езри людзох евакуоване у Ческей, Польскей и Долнєй Австриї, хтора преглашена за подручє катастрофи.

Чески премиєр Петр Фияла виявел же у Ческей з вилївами залапени 207 места и же найчежша ситуация на югу, у Лужници, Малши и Бланици.

Ґувернерка Австриї Йогана Микл-Лайтнер гварела же цала покраїна Долня Австрия преглашена за зону катастрофи. Гайзибани одказани и часци бечкого метроа заварти.

У Будапешту спозорели же водостой Дунаю понад 8,5 метери, цо скоро як рекордна вредносц 8,91 метери, кельо зазначене 2013. року.

Польски премиєр Доналд Туск виявел же найзагроженши югозаходни округ коло Клоцка и же отамаль евакуовани 1.600 людзе.

Як превентивна мира, пре хвильово нєпогоди, заварти и Братиславски замок дзе ше находзи словацки парламент. Словацку од пиятку потрафел барз моцни диждж, витор и вилїви. Барз критичне у општини Девинска Нова Вес.