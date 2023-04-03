Вельконоцна споведз була у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре всоботу, 1. априла означена Акафистова собота и отримана Вельконоцна споведз.

Служби Божо служени на 8 и 10 годзин дополадня, и на 16 и 18 годзин пополадню, кед вирни могли присц до св. Тайни Споведзи и пририхтац ше за швето Воскресеня Господнього.

На Службох Божих споведац домашнїм були помогнуц и велї священїки з наших парохийох.

На парохиї прешлого тижня могло уписац старих або хорих за споведз по валалє. Споведз тих цо записани будзе отримана нєшка, 3. априла.