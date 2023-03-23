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Вельконоцна споведз на швето Благовищеня

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 83 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж по традициї, на швето Благовищеня Пресвятей Богородици, на соботу 25. марца за вирних у парохиї св. оца Миколая будзе Вельконоцна споведз.

На тото швето Служби Божо ше буду служиц на 8 и 10 годзин до поладня, и на 16 и 18 годзин, кед вирни годни присц до св. Тайни Споведзи пририхтац ше за швето Воскресеня Господнього.

Служби Божо так орґанизовани же би нагоду за споведз вихасновали и  вирни котри заняти.

Як уж узвичаєне, школяре и студенти Вельконоцну споведз годни окончиц на Квитну нєдзелю, 2. априла.

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