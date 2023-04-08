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Вельконоцна вичованка

автор Владика кир Георгий Джуджар. Фото В. Вуячич
автор Владика кир Георгий Джуджар. Фото В. Вуячич 34 Опатрене

Христос Воскрес!

Воскресенє Господа нашого Исуса Христа то найважнєйше швето зоз котрим споминаме найвекшу подїю у историї спашеня людского роду. Воно – сполнєнє обчекованьох велїх поколєньох Старого завиту, котри чекали ошлєбодзенє од пошлїдкох  первородного гриха прародичох у раю.

Потупенє заповидох Божих доведло до того же ше на швеце зявело церпенє, бо у нїм завладал грих, шмерц и розпука.

Прето же чловек нєспособни самостойно превозисц нашлїдки первородного гриха, то сам Бог му приходзи на помоц, виєдначує ше з нїм у своїм уцеловеню и зоз свою шмерцу и Воскреснуцом вицагує чловека з препасци гриха.

На Пасху Христову ми славиме сполнєнє старозавитного пророцтва: „Вон знїщи шмерц навики, и поуцера Господь слизи зоз каждей твари и знєє ганьбу з народу по цалей жеми” (Ис. 25, 8).  

Хресна шмерц и Воскресенє Сина Божого дали початок ошлєбодзеня людского роду од терхи гриха и шмерци, отворели песпективу вичного живота и безконєчней радосци у доме Оца Нєбесного. Святи Йоан Златоусти у своїм слове на Пасху Христову поволує: „Най ше нїхто нє бої шмерци, бо нас ошлєбодзела шмерц Христова. Вон зишол до аду и надвладал го!”

Воскресенє Христово то ґаранция будуцого воскресеня каждого чловека. Христос гуторел: „Я воскресенє и живот. Хто вери до мнє, гоч и умре, будзе жиц! Кажди хто жиє и вери до мнє нє умре навики” (Йо. 11, 25-26).

Прето, дзекуюци Пасхи Христовей, за християнох шмерц ‒ то упокоєнє од жемских бриґох и преход до вичного живота. Ми маме нагоду уж ту на жеми приключиц ше до тей безсмертносци прейґ святей тайни Покаяня, и прейґ святей причасци Цела и Креви Христовей.

До швета Воскресеня Христового Церква нас пририхтує зоз штерацецдньовим Вельким постом. То особлїви час покаяня, духовного подвигу, анализи и превипитованя живота. У Страсним тижню преживюєме зоз Христом розопятим котри прецерпел увреди и шмерц на крижу, и зоз тим нас одкупел од гриха и шмерци.

Шветло Христового Воскресеня, котре заблїсло пред скоро два тисячи роками, и нєшка предлужує прошвицовац каждого чловека и помага надвладац цмоту розпуки и безнадїї.

Боже слово нам припомина и ґарантує пременку жалосних слизох Христових ученїкох, котри були шведкове Його церпеня и шмерци, на слизи радосци: „Вам тераз жаль, алє я вас знова увидзим, и будзе ше радовац шерцо вашо, и нїхто од вас нє однєє вашу радосц” (Йо. 16, 22).

Свидомосц же Господь нє лєм видзи нашо церпеня, алє их и ноши на себе, дава нам сили превозисц шицки церпеня. Радосна вистка о воскреснуцу Спасителя, котри надвладал зло и шмерц, дарує нам  пламень велькей надїї. Там дзе чловек слаби ‒ там Бог остава всемогутни.

Нїч ше нє могло препречиц Воскресеню Христовому – анї прикотуляни камень до гроба, анї стража, анї нєправда нєприятельох; так исто анї нас нїч нє може зопрец исц по драги правди, любови и добра. Бо Христос нас ошлєбодзел же бизме були шлєбодни.

Винчуєм радосне и благословене швето Воскресеня Христового шицким вирним и людзом добрей волї, котри дзеля з нами радосц того швета. Вимодлюєм у Бога новей надїї и сили Божого благослову.

Най нам Воскреснути Спаситель дарує пасхалну надїю на нашо Воскресенє. Нєзаходиме шветло Христовей Пасхи най ошвицує нашу животну драгу, наполнї нашо шерца з любову до Бога и до ближнїх и змоцнї надїю же Вон нас нїґда нє охаби без своєй потримовки.

Воскреснути Господь най нас утвердзи у вири и надїї побиди добра над злом, и правди над нєправду. А благодать Господа нашого Исуса Христа, любов Бога и Оца и причастиє Святого Духа най будзе з вами шицкима!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! – ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

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