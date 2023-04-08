Вельконоцна вичованка

Христос Воскрес!

Воскресенє Господа нашого Исуса Христа то найважнєйше швето зоз котрим споминаме найвекшу подїю у историї спашеня людского роду. Воно – сполнєнє обчекованьох велїх поколєньох Старого завиту, котри чекали ошлєбодзенє од пошлїдкох первородного гриха прародичох у раю.

Потупенє заповидох Божих доведло до того же ше на швеце зявело церпенє, бо у нїм завладал грих, шмерц и розпука.

Прето же чловек нєспособни самостойно превозисц нашлїдки первородного гриха, то сам Бог му приходзи на помоц, виєдначує ше з нїм у своїм уцеловеню и зоз свою шмерцу и Воскреснуцом вицагує чловека з препасци гриха.

На Пасху Христову ми славиме сполнєнє старозавитного пророцтва: „Вон знїщи шмерц навики, и поуцера Господь слизи зоз каждей твари и знєє ганьбу з народу по цалей жеми” (Ис. 25, 8).

Хресна шмерц и Воскресенє Сина Божого дали початок ошлєбодзеня людского роду од терхи гриха и шмерци, отворели песпективу вичного живота и безконєчней радосци у доме Оца Нєбесного. Святи Йоан Златоусти у своїм слове на Пасху Христову поволує: „Най ше нїхто нє бої шмерци, бо нас ошлєбодзела шмерц Христова. Вон зишол до аду и надвладал го!”

Воскресенє Христово то ґаранция будуцого воскресеня каждого чловека. Христос гуторел: „Я воскресенє и живот. Хто вери до мнє, гоч и умре, будзе жиц! Кажди хто жиє и вери до мнє нє умре навики” (Йо. 11, 25-26).

Прето, дзекуюци Пасхи Христовей, за християнох шмерц ‒ то упокоєнє од жемских бриґох и преход до вичного живота. Ми маме нагоду уж ту на жеми приключиц ше до тей безсмертносци прейґ святей тайни Покаяня, и прейґ святей причасци Цела и Креви Христовей.

До швета Воскресеня Христового Церква нас пририхтує зоз штерацецдньовим Вельким постом. То особлїви час покаяня, духовного подвигу, анализи и превипитованя живота. У Страсним тижню преживюєме зоз Христом розопятим котри прецерпел увреди и шмерц на крижу, и зоз тим нас одкупел од гриха и шмерци.

Шветло Христового Воскресеня, котре заблїсло пред скоро два тисячи роками, и нєшка предлужує прошвицовац каждого чловека и помага надвладац цмоту розпуки и безнадїї.

Боже слово нам припомина и ґарантує пременку жалосних слизох Христових ученїкох, котри були шведкове Його церпеня и шмерци, на слизи радосци: „Вам тераз жаль, алє я вас знова увидзим, и будзе ше радовац шерцо вашо, и нїхто од вас нє однєє вашу радосц” (Йо. 16, 22).

Свидомосц же Господь нє лєм видзи нашо церпеня, алє их и ноши на себе, дава нам сили превозисц шицки церпеня. Радосна вистка о воскреснуцу Спасителя, котри надвладал зло и шмерц, дарує нам пламень велькей надїї. Там дзе чловек слаби ‒ там Бог остава всемогутни.

Нїч ше нє могло препречиц Воскресеню Христовому – анї прикотуляни камень до гроба, анї стража, анї нєправда нєприятельох; так исто анї нас нїч нє може зопрец исц по драги правди, любови и добра. Бо Христос нас ошлєбодзел же бизме були шлєбодни.

Винчуєм радосне и благословене швето Воскресеня Христового шицким вирним и людзом добрей волї, котри дзеля з нами радосц того швета. Вимодлюєм у Бога новей надїї и сили Божого благослову.

Най нам Воскреснути Спаситель дарує пасхалну надїю на нашо Воскресенє. Нєзаходиме шветло Христовей Пасхи най ошвицує нашу животну драгу, наполнї нашо шерца з любову до Бога и до ближнїх и змоцнї надїю же Вон нас нїґда нє охаби без своєй потримовки.

Воскреснути Господь най нас утвердзи у вири и надїї побиди добра над злом, и правди над нєправду. А благодать Господа нашого Исуса Христа, любов Бога и Оца и причастиє Святого Духа най будзе з вами шицкима!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! – ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!