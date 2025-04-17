Вельконоцна вистава и ярнї розпуст

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Школи „Петро Кузмяк” 15. априла отримана Вельконоцна вистава – гол прикрашели писанки, вредних школярох нїзших класох и предлуженого пребуваня, котри их вєдно зоз своїма учительками и представели.

Коло вистави, пущало ше и музику, та школяре и танцовали. На концу, як жири, старши школяре, члени Парламенту вибрали найкрасше прикрашени писанки, а на основи резултатох директорка Школи Наталия Будински преглашела найкрасше вицифровани и подаровала пригодни дарунки.

Наградзени школяре – Матей Югик з першей класи, Милан Цвєтичанин зоз другей, Ена Сабадош з трецей класи и Кристина Гарвильчак зоз штвартей. Окремну награду достали школяре зоз предлуженого пребуваня.

Вельконоцну виставу орґанизовал Актив учительох, а помогла им вироучителька Златица Малацко.

Иншак, по школским календаре, од вчера, 16. по 22. април и у керестурскей школи будзе порядни Ярнї розпуст.