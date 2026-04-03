Вельконоцни концерт на нєдзелю

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – На нєдзелю, 5. априла у реновираним Доме култури будзе отримани шветочни цаловечарши концерт шпиванкох и танцох з нагоди Велькей ноци з початком на 19 годзин.

У програми будзе участвовац Хлопска шпивацка ґрупа, вокални солисти и фолклорна секция котри робя у рамикох КУД Яким Гарди Петровци.

Орґанизатор Вельконоцного концерту КУД Яким Гарди Петровци, а под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей зоз финансийну потримовку Вуковарско-сримскей жупаниї и Општини Боґдановци.