На Вельконоцним рочним концерту участвовали шицки секциї

ДЮРДЬОВ – Дюрдьовски аматере, внєдзелю, 20. априла, на Вельку ноц представели домашнєй публики и госцом прегляд роботи активних секцийох и солистох.

На концерту участвовали аматере зоз шицких секцийох Дружтва. Зоз танцом участвовали наймладши, члени младшей дзецинскей фолклорней ґрупи и старша дзецинска фолклорна ґрупа ше представели зоз танцом, а дзивчата и шпивали. Виводзацка фолклорна ґрупа одтанцовала два танци. Окрем Дзивоцкей шпивацкей ґрупи хтора одшпивала три шпиванки, того вечара ше представели и солисти, Валентина Салаґ, Дуня Бабий, Михаил Рамач, Ксения Вереш и Вера Салонски.

На концерту участвовали и рецитаторе: Мария Рамач, Александра и Михайло Пап, Ленка Станкович и Ана Канюх. Елеонора Чович одграла на ґитари инструментал „Русийска народна писня”, а за тоту нагоду порихтал ю Михаил Рамач.

Младшу дзецинску фолклорну ґрупу порихтала Мария Хромиш, а старшу дзецинску фолклорну ґрупу порихтала Тамара Балоґ. Виводзацки фолклор порихтали Микола Хромиш и Даря Барбул. Рецитаторох порихтали Яким Гарди, Єлена Салаґ и Мария Самарджич. Шпивацки ґрупи порихтали Ксения Вереш и Валентина Салаґ, а оркестер порихтал Срдян Цуцич. Сценоґрафию обдумали и виробели млади зоз Дружтва, а за озвученє ше остарали Микола Роман, Борис Цап и Иван Молнар.

Конферансу написала Тамара Балоґ, а водзели ю Кристина Хромиш и Никола Тиркайла. Же би шицко добре функционовало остарал ше Управни одбор Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, а у реализациї програми помогли Општина Жабель, Национални совит рускей националней меншини и Завод за културу войводянских Руснацох.

Медийну потримовку дали Радиодифузна установа Войводини – Радио Нови Сад, Радиодифузна установа Войводини – Телевизия Нови Сад и Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Рутенпрес.

Як и каждого року, по законченю програми, у просторийох Дружтва предлужене друженє зоз вечеру.