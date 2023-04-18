ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 16. априла, у Дюрдьове, у Велькей сали отримани Вельконоцни рочни концерт Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”. На концерту участвовали аматере дюрдьовского Дружтва.

Концерт почал зоз наступом Дзивоцкей шпивацкей ґрупа, як солисти наступели Верица Салонски, Валентина Салаґ, Мария Горняк, Тамара Балоґ и Мирела Тимко, a провадзел их тамбурови оркестeр. Рецитаторска секция остатнїх рокох окреме активна, цо потвердзую єй члени зоз успишнима наступами на рецитаторских смотрох. На концерту наступели Мария Рамач, Милица Михальовски, Владимир Молнар и Иван Молнар.

Наймладши аматере Дружтва, одтанцовали „Дзецински привитни танєц” и одшпивали шпиванку „Ишло дзивче по воду”. Ксения Вереш и Дуня Бабий одшпивали „Шерцо ци даруєм”. Дзивчата зоз Старшей дзецинскей фолклорней ґрупи одшпивали „Любичица мала”, а шицки члени тей ґрупи одтанцовали танци „Руски танци” и ,,Косидба”. Члени Виводзацкого составу одтанцовали кореоґрафию „Танци з Банату”.

Шпиванку „Мали Яни” одшпивали члени Старшей дзецинскей фолклорней ґрупи, а потим Михаил Рамач одшпивал свою авторску шпиванку „Нє пойдзем” зоз хтору ше представел на тогорочней „Ружовей заградки”.

На Вельконоцним рочним концерту Дзивоцка шпивацка ґрупа одшпивала композицию „Гварел ши ми же одходзиш”, а провадзели их Сенка Станкович на клавиру и Ксения Вереш на гушлї. На концу програми, виводзацки состав одтанцовал „Мадярски танци з околїска Суботици”.

Младшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Мария Хромиш, а Старшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Тамара Балоґ. Виводзацки фолклор пририхтали Микола и Даря Хромиш. Рецитаторох пририхтал Яким Гарди, а шпивацки ґрупи, солистох и дуети порихтала Сенка Станкович, док оркестер пририхтал Срдян Цуцич. Сценоґрафию обдумали и поробели млади зоз Дружтва, а за озвученє ше остарали Микола Роман, Борис Цап и Иван Молнар. Конферансу водзели Кристина Горняк и Тарас Чапко.

Же би шицко добре функционовало остарал ше Управни одбор Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, а у реализациї програми помогли Општина Жабель, Национални совит рускей националней меншини и Завод за културу войводянских Руснацох.

Медийну потримовку дали Радиодифузна установа Войводини – Радио Нови Сад, Радиодифузна установа Войводини – Телевизия Нови Сад и Новинско-видавательна установа „Руске слово”.