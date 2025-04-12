Вельконоцни вашар и у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Квитну нєдзелю, на ютре 13. априла, у Виронаучней сали у порти Грекокатолїцкей церкви св. о. Миколая од 8-13 годзин будзе отримани Вельконоцни вашар.

На вашаре годно купиц рижни вельконоцни прикраски, колачи, кнїжки, ручни роботи. Приявени 23 викладаче, а буду нє лєм зоз Керестура, алє и зоз Коцура, Вербасу, Кули.

Вашар гуманитарного характеру, добродзечни прилоги наменєни за купованє пасхалного єденя людзом у потреби. Ясмина Надь, волонтерка Каритасу орґанизаторка вельконоцного вашару, поволала шицких и гварела же єст досц наявених предавачох, та себе кажде годзен зоз дачим прикрашиц швето.