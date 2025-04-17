Отримани Вельконоцни базар у Вербаше

ВЕРБАС – У центру Вербаса на Площи Николи Пашича отримани традицийни Вельконоцни базар, хтори и того року орґанизовала Туристична орґанизация општини Вербас.

На числених столїкох на Вельконоцним базаре могло найсц рижни продукти креативцох зоз вельконоцну тематику. Було ту рижнородни корпочки за писанки и рижни прикраски за вельконоцни стол, як и аранжами зоз квеца инспировани зоз тим християнским шветом, як и колачи, лакотки, медовнїки, алє и домашнього меду, палєнки и иншого.

Свойо ручни роботи и рижни продукти виложели числени здруженя и дружтва, ремеселнїцки роботнї, поднїмателє и продукователє зоз Вербасу, Кули, Коцура и других местох.

През два днї тирваня подїї числени жителє потримали викладачох и нащивели и тогорочни Вельконоцни базар.