РутенпресСпортТексти

Вельконоцни вашар будзе на Квитну нєдзелю

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 6 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Квитну нєдзелю 13. априла у Виронаучней сали у порти Грекокатолїцкей церкви св. о. Миколая од 8-13 годзин будзе отримани Вельконоцни вашар.

Годно купиц рижни вельконоцни прикраски, колачи, кнїжки, ручни роботи. Приявени 23 викладаче, а буду нє лєм зоз Керестура, алє и зоз Коцура, Вербасу, Кули.

Вашар гуманитарного характеру, добродзечни прилоги наменєни за куповане пасхалного єденя людзом у потреби. Ясмина Надь, волонтерка Каритасу орґанизаторка вельконоцного вашару поволала шицких и гварела же єст досц наявених предавачох, та себе кажде годзен зоз дачим прикрашиц швето.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Дзецински представи на Драмским мемориялу

Явна годзина руского язика будзе на соботу у...

Отримани тогорочни Бамби фест (фото+видео)

Змаганє и вистава макетох 5. Дунав Куп

На нєшкайши дзень, 4. април