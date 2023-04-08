Вельконоцни винчованки представнїкох власци

НОВИ САД – З нагоди Велькей ноци, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович повинчовал Швето шицким вирним хтори го славя по григориянским календаре.

У своєй винчованки, беоґрадскому надбискупови Ладиславови Неметови и шицким вирним хтори тото найвекше християнске швето славя по григориянским календаре, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович повинчовал Вельку ноц и пожадал же би го розвешелєни зоз шветочну шветлосцу, медзи свою фамелию преславели у мире и злоги и благостану, як и най шицких тоти чувства водза и у чаше хтори приходзи, пише у вельконоцней винчованки Иґор Мирович.

Покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич у мено ресорного секретарияту и свойо особне мено винчовала священству и шицким вирним тото вельке християнскей швето, зоз словами же найвекше християнске швето праве час же би ше унапрямело думки на мир, любов и злогу медзи людзми и прето пожадала спокой у душох, а у фамелийох радосц, бо лєм змоцнєни з виру и надїю мож витирвац у виволаньох.