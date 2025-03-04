Ишло ше пешо до Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – На протестне шейтанє у Ґосподїнцох, хторе було внєдзелю 2. марца, пришли гражданє зоз шицких местох општини – зоз Жаблю, Чуроґу, Дюрдьова и Ґосподїнцох.

По информацийох зоз МУП-у, на сходзе було коло тисяч двасто особи, а шейтанє прешло мирно, зоз обезбедзеньом транспортней полициї.

Окремну увагу прицагли гражданє Жаблю, Чуроґу и Дюрдьова хтори истого дня, зоз центу Жабля до Ґосподїнцох рушели пешо. Вони прешли вецей як седем километри як би участвовали на сходзе. Провадзели их и трактористи зоз шицких трох местох.