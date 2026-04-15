Вельо вельконоцни кошарки у церковней порти

КОЦУР – Богослуженя у Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре у Страсним тижню по юлиянским календаре почали стреду, 8. априла з Вечурню, на Желєни штварток на 19 годзин тиж служена Вечурня, на Вельки пияток було хованє Исуса, того дня почала дзевятнїца до Божого милосердия, а на 20 годзин була Єрусалимска утриня. На Вельку соботу, на дзень цихей молитви и нащиви Божого гробу у церкви. Вечар було Вельконоцне всеночне, Вечурня зоз Службу Божу, обход коло церкви и Воскресна утриня.

На Вельку ноц, внєдзелю, 12. априла, рано була Дзецинска служба Божа, а пошвецанє паскох у порти по Велькей Служби. Вельконоцну Службу Божу служел коцурски парох о. Владислав Рац и капелан о. Иван Дацешен. Винчованку кир Георгия Джуджара пречитал о. Рац, а Апостол читал Михаел Дротар. У церковней потри, дзе було пошвецанє кошаркох, було вельо вирних.

На Шветли пондзелок була Воскресна утриня, а у Вечаршей було мированє, як и у шицких службох на треци дзень Велькей ноци.