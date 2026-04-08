Вельо вирни у церкви на Квитну нєдзелю

ВЕРБАС – У старовербаскей Грекокатолїцкей церкви Покрова пресвятей Богородици внєдзелю, 5. априла, була Квитна нєдзеля. Вельку Службу Божу служел парох старовербаски о. Алексий Гудак, а красне число вирних зоз молитву и шпивом возвелїчали тото швето и богослуженє.

По законченю Служби Божей, о. Гудак присутним парохияном подзелєл багнїтки же би их однєсли дому, лєбо на теметов и помодлєли ше за своїх покойних.

Шлїдуюцей нєдзелї и у Грекокатолїцкей парохиї у Старим Вербаше будзе преславена Велька ноц. У Велькей Служби Божей на 10 годзин будзе пошвецанє вельконоцних кошаркох, а того дня будзе и мированє.