Венєц за Дзень ошлєбодзеня Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – На памятнїк погинутим борцом у центру валала вчера 20. октобра на Дзень ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, положени венєц и отримана мала пригодна шветочносц у орґанизациї Месного здруженя СУБНОР.

Венєц положели заменїк предсидателя и подпредсидатель Месней орґанизациї Дюра Папуґа и Михайло Пашо. Вони з тей нагоди отримали и пригодни бешеди як тиж и нововибрани предсидатель Славко Пап, и здогадли ше на 51 Керестурца, борца НОР-а хтори погинули за шлєбоду як и двох котри живот зохабели у остатнїх войнових зраженьох на подручу Югославиї, а чийо фотоґрафиї на таблону були принєшени з Дому борцох.

Пригодни слова виповед и наставнїк историї у керестурскей Школи „Петро Кузмяк” Деян Бучко котри приведол и школярох з Ґимназиї и осмей класи, а рецитаторки Емина Бики и Мая Надь читали пригодну поезию. Зоз стихами здогадованє на погинутих ошвижели и поетове Рускей матки Славко Пап и Мария Дорошки, а на концу и парох керестурски о. Владислав Варґа котри потим одслужел и панахиду.