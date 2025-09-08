И тей нєдзелї у Вербаше бул сход гражданох процив блокадох

ВЕРБАС – У центру Вербасу на Площи Николи Пашича и тей нєдзелї вечара, 7. септембра, од 18 годзин отримани мирни сход на котрим ше позберали гражданє котри ше закладаю процив блокадох.

Сход єден зоз вельочислених котри отримани ширцом Сербиї по вецей городох и општинох, як потримовка тим котри процив студентских протестох и блокадох.

Отримани сход провадзели транспаренти з написами „Гражданє процив блокадох”, „Стоїме шмело – Сербия без страху”, „Мирни дзень, шлєбодна Сербия”, „Сцем нормални живот”, „Мир гей, блокади нє” и други, як и державни застави. Цали час покля тирвал протест процив блокадох, гласно ше чула и повторйовала шпиванка котра ше наводзи як гимна тих котри ше закладаю процив студентских протестох, зоз стихами „Сцем Сербию мирну и лєпшу”.

Позберани гражданє одредзени час у миру стали у центру городу, а отримани сход прешол без инцидентох.