Сератлич и Бєлоґрлич на блокадним корзу у Вербаше

ВЕРБАС – И тей соботи вечара отримани блокадни корзо у центру Вербасу и блокадна розгварка на котрей с тей нагоди госци були Радован Сератлич и Драґан Бєлоґрлич.

Сератлич водзел розгварку, а з Бєлоґрличом ше вєдно оглядли на актуалну политично-дружтвену ситуацию у держави. З тей нагоди прекоментаровали збуваня котри ше случели дзень пред тим у Новим Садзе, а бешедовали и о случованьох и конфликтох у Вербаше. Блокадну розгварку закончели зоз позитивним тоном и думками розришеня проблемох у держави, як гварели, як найлєпше можлїве.

После законченя розгварки, спред Збору гражданох Вербасу поволали присутних же би оформели колону и вєдно пошли мирно виражиц нєзадовольство зоз поступаньом припаднїкох полициї спрам народу опрез будинку полицийскей станїци. Колона гражданох прешла и коло просторийох Сербскей напредней странки, зоз галайком и пищаньом.

Сход провадзели державни застави, числени транспаренти з надписами „Ошлєбодзме Вербас”, „Вербас, гордосц, чесц, ту пада власц”, и други.

На отриманих блокадох Збор гражданох Вербасу и далєй орґанизує и подписованє петициї за розписованє виберанкох, як и зберанє подписох потримовки за Радована Сератлича и Алексу Пейовича за предклад за Октоберску награду Општини Вербас за 2025. рок.