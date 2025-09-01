И тей соботи бул блокадни корзо у Вербаше

ВЕРБАС – И тей соботи вечара отримани блокадни корзо у центру Вербасу и блокадна розгварка на котрей з тей нагоди госц бул професор Йово Бакич.

Анї диждж нє зопар числених гражданох же би ше того вечара позберали у центру городу. Професор Бакич з присутнима бешедовал о актуалней почитично-дружтвеней ситуациї у держави.

Сход провадзели державни застави, числени транспаренти з надписами „Ошлєбодзме Вербас”, „Вербас, гордосц, чесц, ту пада власц”, и други.

На отриманих блокадох Збор гражданох Вербасу и далєй орґанизує и подписованє петициї за розписованє виберанкох, як и зберанє подписох потримовки за Радована Сератлича и Алексу Пейовича за предклад за Октоберску награду Општини Вербас за 2025. рок.