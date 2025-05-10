ВЕРБАС – З покладаньом венцох на штири памятнїки, представнїки општини Вербас, дзепоєдних здруженьох гражданох и политичних орґанизацийох, означели 9. май – Дзень побиди над фашизмом и Дзень Европи.

На Памятнїк погинутим борцом Народноошлєбодительней войни и жертвом фашизму у центру Вербаса, на Памятнїк погинутим борцом на Городским теметове, Памятнїк погинутим борцом Червеней армиї, як и на Памятнїк погинутим борцом у войнох од 1991. по 1999. рок венци положели делеґациї општини Вербас, Општинского одбору СУБНОР, Здруженя сербско-русийского приятельства „Род” и локалних одборох Сербскей напредней странки, Социялистичней партиї Сербиї и Руху социялистох.

Пригодну бешеду отримал предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, а зоз нїм вєдно венци положели и предсидателька Скупштини општини Вербас Тияна Алексич и заменїк предсидателя општини Вербас Йован Ковачевич.