Отримани Фестивал мадярскей кухнї и традициї под платанами

ВЕРБАС – У центру Вербаса всоботу, 13. септембра, у орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва Сирмаи Кароль отримани седми Фестивал мадярскей кухнї и традициї под платанами.

По словох домашнїх, тота традицийна манифестация пошвецена промоциї мадярских националних єдлох, алє и очуваню културних и других нашлїдствох заєднїци дала полне доприношенє розвою Вербасу и Войводини.

Числени нащивителє у парку у центру городу могли уживац у смакох ґулашу, ланґошу, традицийних стародавних колачох, алє и тих сучаснєйших, як и у сладкей и сланей жимнїци и других специялитетох. Окрем того, на столїкох були виложени рижнородни ручни роботи и прикраски, а отримана и пригодна богата културна програма.

На тогорочним Фестивалу мадярскей кухнї и традициї под платанами присутни були и предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, член Вивершного одбору Мадярского националного совиту задлужени за културу Акош Хайверт, и покраїнска посланїца СВМ у Скупштини АП Войводини Каролина Худїк.

Предсидателька КУД Сирмаи Кароль Ливиа Боґанч Андрияшевич визначела же цале Дружтво з окремну енерґию пририхтує тоту манифестацию, котра з рока на рок вше векша. Манифестация зазберує и вше векше число учашнїкох, викладательох и нащивительох, а з тим прикрашує и збогацує вкупну слику Вербасу.