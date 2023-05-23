Вербас и того року бул часц манифестациї „Музеї за 10”

ВЕРБАС – Городски музей Културного центру Вербасу и того року бул часц велькей манифестациї „Музеї за 10”, националней музейскей инициятиви котру координує Национални комитет ICOM Сербия. Манифестация у Вербаше тирвала од 16. по 19. май.

Резултат спомнутей манифестациї то интеракция з публику и векша нащива музейох, як и богатши и рижнороднєйши програми котри збогацую културно-туристичне понукнуце Сербиї.

За нащивительох у Вербаше, пририхтани и отримани були рижни вистави, промоциї кнїжкох, роботнї, подобово колониї и рижни други змисти.

Єдна з числених, котра и источасно перша програма отримана у рамикох манифестациї „Музеї за 10” у Вербаше, була и вистава „Калапи з колекциї Музею Войводини” у Городским музею. Интересантну виставу шицки заинтересовани можу опатриц и тих дньох, понеже є за нащивительох доступна до 5. юния.