На Ярнїм конкурсу наградзени и коцурски школяре (фото)

КОЦУР – Явна библиотека Данило Киш и того року розписала традицийни Ярнї литературно-подобови конкурс за школярох зоз основних и стреднїх школох з териториї општини Вербас.

Тогорочни конкурс бул пошвецени означованю 90. рочнїци од народзеня Данила Киша, чийо мено Явна библиотека и ноши.

Школяре посилали свойо роботи на тему Побиднїк над часом, ище вше слаби пред квецом и пажицу, а жири вибрал найлєпши.

Медзи наградзенима и школяре штвартей класи зоз Основней школи Братство єдинство зоз Коцура. У просторийох Явней библиотеки вчера найлєпшим уручени награди, та так у литературней часци конкурса за дзеци основношколского возросту перше место завжала робота школярки Лари Ґубаш, друге место завжала Ива Сабадош, а робота Лазара Арвая завжала треце место.

У подобовей часци конкурса за дзеци основней школи перше место завжала робота тиж Лазара Арвая, Надя Вадаски зоз свою роботу освоєла друге место, а Милан Кляїч треце место. На уручованю наградох зоз школярами була и їх менторка учителька Мария Полдруги.

Шицки школяре достали пригодни дарунки и наградзени су зоз моцним аплаузом за свою роботу и закладанє.