Отворени Ярнї подобови салон у Вербаше

ВЕРБАС – У Подобовей ґалериї Културного центру Вербасу пондзелок вечар, 5. мая, отворени традицийни Ярнї подобови салон, вистава роботох членох Здруженя подобових уметнїкох Вербасу.

Того вечара присутних привитала предсидателька Здруженя Марияна Петричевич, а тогорочна селекторка вистави историчарка уметносци з Беоґраду Ивана Дьордєвич вибрала дїла 23 уметнїкох, розличних технїкох и мотивох, алє обєдинєних з моцним уметнїцким виразом.

Селекторка Дьордєвичова преглашела и найлєпших на тогорочним Ярнїм подобовим салону, и уручела им пригодни награди. Так, награду за малярство достала Юлия Дьокич, награду за склуптуру достал Владимир Ґолуб, награду за композицию достала Мария Николич, и окремну награду достал Блаґоє Орбович.

Медзи виложенима дїлами у вербаскей Подобовей ґалериї находза ше и дїла руских визначних уметнїкох зоз Коцура Силвестера Макая и Ромка Макая.

Виложени роботи на Ярнїм подобовим салону мож опатриц по 20. май.