Шлїдуюцого викенду „Комуналєц” будзе одношиц кабасти одпад

ВЕРБАС – По сообщеню ЯКП „Комуналєц” Вербас, акция одношеня кабастого одпаду у Вербаше будзе орґанизована шлїдуюцей соботи, 4. октобра.

Апеловане на шицких гражданох же би найпознєйше до 7 годзин винєсли кабасти ствари пред свойо обисца. Под кабастим одпадом ше подрозумює стари мебель, ґуми за авта, стара била технїка, тварда пластика, склєняна амбалажа и подобне. Нє треба виношиц будовательни материял и одпад животиньского походзеня прето же нє будзе однєшене.

Гражданє котри жию у хижох треба же би кабасти одпад винєсли опрез своїх обисцох, а жителє квартельних будинкох вельки нєпотребни ствари можу охабиц коло контейнерох одкаль их екипи Дїловней єдинки „Чистота” однєшу.

Акция одношеня кабастого одпаду будзе запровадзена и по населєних местох вербаскей општини, а о терминох жителє валалох буду благочасово обвисцени.